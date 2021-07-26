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Понедельник, 26 июля, 2021
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Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения гепатитом А в Рязани

7info
Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения гепатитом А в Рязани
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В 2021 году в Рязанской области прогнозировали подъём заболеваемости гепатитом А. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вирусный гепатит А является острым воспалительным заболеванием печени, развивающимся в результате инфицирования вирусом. Подъёмы заболеваемости носят волнообразный характер с периодами спадов.

В первом полугодии 2021 года число заболевших не превышало уровня 2020 года. С июля случаи гепатита А регистрируются как в Рязани, так и в районах области. Групповых вспышек нет, уровень заболеваемости на превышен.

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