Роспотребнадзор рассказал о 10 шагах к здоровью школьника

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала памятку о 10 шагах к здоровью школьника.

Специалисты рекомендуют детям использовать антисептические салфетки, носить удобную комфортную одежду, ежедневно мерить температуру.

В школе рекомендуется заниматься в одном помещении, закреплённом за классом. На переменах выполнять упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. В столовую, специальные кабинеты (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык) ходить организовано.

Ребёнку необходимо правильно прикрывать нос при чихании — одноразовой салфеткой, или локтем руки.

Классные помещения нужно регулярно проветривать, во время урока делать физкультминутки.

Также важно для школьника правильное питание.

— Горячее и здоровое питание в школе — залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения, — отмечают специалисты.

Не менее важная рекомендация — правильно и регулярно мыть руки.