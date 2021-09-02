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Четверг, 2 сентября, 2021
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Роспотребнадзор рассказал о 10 шагах к здоровью школьника

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Роспотребнадзор рассказал о 10 шагах к здоровью школьника

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала памятку о 10 шагах к здоровью школьника.

Специалисты рекомендуют детям использовать антисептические салфетки, носить удобную комфортную одежду, ежедневно мерить температуру.

В школе рекомендуется заниматься в одном помещении, закреплённом за классом. На переменах выполнять упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. В столовую, специальные кабинеты (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык) ходить организовано.

Ребёнку необходимо правильно прикрывать нос при чихании — одноразовой салфеткой, или локтем руки.

Классные помещения нужно регулярно проветривать, во время урока делать физкультминутки.

Также важно для школьника правильное питание.

— Горячее и здоровое питание в школе — залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения, — отмечают специалисты.

Не менее важная рекомендация — правильно и регулярно мыть руки.

Роспотребнадзор рассказал о 10 шагах к здоровью школьника

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