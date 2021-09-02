Роспотребнадзор рассказал о 10 шагах к здоровью школьника

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала памятку о 10 шагах к здоровью школьника.
Специалисты рекомендуют детям использовать антисептические салфетки, носить удобную комфортную одежду, ежедневно мерить температуру.
В школе рекомендуется заниматься в одном помещении, закреплённом за классом. На переменах выполнять упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. В столовую, специальные кабинеты (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык) ходить организовано.
Ребёнку необходимо правильно прикрывать нос при чихании — одноразовой салфеткой, или локтем руки.
Классные помещения нужно регулярно проветривать, во время урока делать физкультминутки.
Также важно для школьника правильное питание.
Не менее важная рекомендация — правильно и регулярно мыть руки.