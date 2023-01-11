Среда, 11 января, 2023
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Росавтодор прокомментировал информацию о ямах на рязанских участках федеральных трасс

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Представители Росавтодора на официальной странице ведомства ВКонтакте ответили на вопрос о состоянии рязанских дорог. В частности, пользователи соцсети жаловались на яме на трассе М5 «Урал» под Рязанью.

— На всех аварийных участках установлены знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие об опасности на дороге, — говорится в сообщении Росавтодора.
— Дефекты покрытия устраняются холодными и литыми асфальтобетонными смесями. За период с 1 ноября 2022 года по 1 января 2023 года общая площадь выполненного ямочного ремонта на федеральных дорогах Рязанской области составляет более 3 тысяч квадратных метров.
Но на настоящее время масштабы разрушений покрытия и ежедневный их рост не позволяют одномоментно обеспечить полную ликвидацию аварийной ямочности, образовавшейся в результате совокупности факторов: выпадения атмосферных осадков и последовавших за этим резких и частых перепадов температур.

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