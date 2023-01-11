Росавтодор прокомментировал информацию о ямах на рязанских участках федеральных трасс

— На всех аварийных участках установлены знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие об опасности на дороге, — говорится в сообщении Росавтодора.

— Дефекты покрытия устраняются холодными и литыми асфальтобетонными смесями. За период с 1 ноября 2022 года по 1 января 2023 года общая площадь выполненного ямочного ремонта на федеральных дорогах Рязанской области составляет более 3 тысяч квадратных метров.

Но на настоящее время масштабы разрушений покрытия и ежедневный их рост не позволяют одномоментно обеспечить полную ликвидацию аварийной ямочности, образовавшейся в результате совокупности факторов: выпадения атмосферных осадков и последовавших за этим резких и частых перепадов температур.