Родители в Калужской области возмутились из-за школьниц в хиджабах

В Чубаровской школе Жуковского района Калужской области две ученицы 7 и 9 классов начали посещать занятия в хиджабах. По словам местной жительницы Марии Ш., администрация учебного заведения пытается урегулировать эту ситуацию. Об этом пишет kaluganews.com

Администрация школы ссылается на типовые требования к одежде для школьников, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ, где подчёркивается светский характер внешнего вида учащихся. Однако семьи школьниц, заручившись поддержкой юриста, отказываются снимать хиджабы и соблюдать установленную форму.

В министерстве образования Калужской области подтвердили, что школа разъясняет правила семьям учениц, но соглашения между сторонами пока не достигнуто.

Похожая ситуация произошла недавно в Хабаровске. Там директор школы сделала замечание девочке в хиджабе, в ответ отец-азербайджанец устроил скандал.

Вопрос о школьной форме, в том числе и о ношении хиджаба, регулируется статьей 38 федерального закона «Об образовании в РФ». Этот закон дает право самим учебным заведениям устанавливать правила, касающиеся внешнего вида учеников.