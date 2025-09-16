Конфликт в школе из-за хиджаба: директор против, омбудсмен на стороне отца азербайджанца

В Хабаровске разгорелся скандал из-за ношения хиджаба в школе. Директор сделала замечание девочке, которая пришла на занятия в религиозном головном уборе. В ответ на это отец-азербайджанец устроил скандал, а мама написала жалобу в администрацию президента, заявив о нарушении конституционных прав. Об этом пишет в телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Коц отмечает, что, хотя в Конституции РФ и закреплена многонациональность и равноправие религий, Россия является светским государством. Это означает, что в школах, как и в других государственных учреждениях, религиозные символы могут быть ограничены.

Вопрос о школьной форме, в том числе и о ношении хиджаба, регулируется статьей 38 федерального закона «Об образовании в РФ». Этот закон дает право самим учебным заведениям устанавливать правила, касающиеся внешнего вида учеников.

Военкор напомнил, что по этому вопросу уже было несколько решений Верховного суда, который с 2013 года подтверждает законность запрета на ношение хиджабов в школах на региональном и местном уровнях. Похожие громкие конфликты случались в Мордовии, на Ставрополье, в ХМАО и Владимирской области, и всегда государство вставало на сторону закона, а не религиозных традиций.

Коц предложил семье, которая хочет подчеркнуть свою религиозность, подумать о смене учебного заведения, так как в Хабаровске есть медресе. По его мнению, в обычной школе дети должны учиться, а не противопоставлять себя другим по религиозному признаку. Он считает, что в итоге от этого больше всего пострадает сам ребенок в хиджабе.

«Вообще-то директор не запрещала девочке исповедовать ислам. Речь шла исключительно о внешнем виде. При это уполномоченный по правам ребенка в регионе Петр Перевезенцев почему-то не встал на сторону директора школы Ольги Кодиной», — пишет военкор.