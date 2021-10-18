Родители 139 тысяч детей в Рязанской области подали заявление на единовременную выплату

У рязанцев осталось меньше месяца для подачи заявления на выплату 10 000 рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. В Рязанской области единовременная выплата к учебному году уже перечислена на 139 тысяч детей.

До 1 ноября Отделение ПФР по Рязанской области принимает заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) от семей, которые еще не подавали заявление на эту выплату. Направить его можно дистанционно через портал госуслуг или подать лично в клиентской службе ПФР (прием граждан только по предварительной записи). При этом если в семье несколько детей, на которых полагается выплата, для ее получения заполняется одно общее заявление.

Напомним, что единовременная выплата предоставляется гражданам России, проживающим на территории страны, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнилось в период не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля 2021 года.

Кроме того, единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами России и постоянно проживающим на территории страны, либо одному из их родителей (законных представителей).