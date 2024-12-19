РНПК стала победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в состав НК «Роснефть», одержала победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Кроме того, предприятие было отмечено в двух других номинациях: «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Торжественная церемония награждения прошла в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания уделяет большое внимание укреплению семейных ценностей. Это важная часть нашей корпоративной культуры и внутренней политики, — отметил председатель профсоюзной организации РНПК Александр Макаров. — Многие инициативы закреплены коллективным договором. Безусловно, поддержка семьи играет ключевую роль и служит основой для профессионального роста наших сотрудников. Когда дома всё хорошо, то и на работе отдача выше. Приятно, что наша работа в этом направлении получила высокую оценку экспертного сообщества».

В компании «Роснефть» действует единая корпоративная культура, включающая различные социальные программы, направленные, в том числе, на поддержку сотрудников, воспитывающих детей.

На основании коллективного договора, помимо государственных компенсаций и льгот, РНПК предоставляет дополнительные возможности для сотрудников с детьми. Например, работники получают оплачиваемый отпуск на 1 сентября, на проводы ребенка в армию или его свадьбу. Также предусмотрены выплаты при рождении ребенка, пособия одиноким родителям, родителям детей с инвалидностью, а также дополнительные выплаты во время отпуска по уходу за ребенком. Компания компенсирует расходы на содержание детей в детских садах и оплачивает путевки в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, детям сотрудников ежегодно дарят подарки к Новому году. Работники также получают материальную помощь в случае бракосочетания, могут воспользоваться добровольным медицинским страхованием, а для приобретения жилья предоставляются беспроцентные займы. На предприятии действует корпоративная ипотечная программа, позволяющая взять беспроцентный заем для покупки жилья или рефинансирования действующей ипотеки.

РНПК активно развивает корпоративные программы, в которых сотрудники могут участвовать вместе со своими семьями. Среди крупных мероприятий — фестиваль «Энергия талантов» и семейно-спортивный праздник «За здоровьем всей семьей». Эти события помогают укрепить семейные связи, продвигать ценности творчества, спорта и здорового образа жизни. Кроме того, для работников и их семей ежегодно организуются до 40 экскурсионных поездок в музеи Москвы и Центрального федерального округа, а также походы в театры и цирк Рязани. В День семьи, любви и верности предприятие чествует многодетные семьи.

По итогам регионального этапа конкурса РНПК номинирована для участия в федеральном этапе, который пройдет в ближайшее время.