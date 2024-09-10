РНПК провела ознакомительную практику для студентов РКЭ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в рамках подготовки внешнего кадрового резерва провела ознакомительную практику для студентов Рязанского колледжа электроники. В сопровождении технических специалистов завода более 30 будущих технологов, механиков и лаборантов химического анализа посетили технологические установки, узнали о процессах и технологиях переработки сырья, своими глазами увидели, как работают печи, компрессоры, насосные агрегаты. Полученный опыт поможет будущим специалистам более эффективно осваивать теоретические знания из учебников, обеспечит высокий уровень подготовки к написанию и защите выпускных квалификационных работ.

РНПК уделяет особое внимание работе с региональными учебными заведениями, занимающимися подготовкой будущих специалистов для отрасли. С колледжем электроники РНПК сотрудничает более четырех десятилетий. В городе это единственное среднее профессиональное учебное заведение, которое готовит технологов, механиков и лаборантов химического анализа, востребованных на нефтезаводе.

С 2022 года РНПК является партнером федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого и ведет работу с РКЭ. В ходе обучения РНПК оказывает всестороннюю помощь учебному заведению. Для студентов завод проводит профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии и предоставляет возможность пройти все виды практик – учебные, производственные и преддипломные. В ходе практик студенты приобретают практические навыки, необходимые на реальном производстве. Сотрудники предприятия читают студентам спецдисциплины. Для улучшения материально-технической базы РКЭ нефтезавод ежегодно выделяет образовательному партнеру благотворительные средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Возможность трудоустроиться в РНПК студенты РКЭ получают уже после второго курса, совмещая обучение и работу. Уже сегодня на заводе работают слесари, механики, операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, получившие путевку в профессию именно в стенах РКЭ. Только за прошлый год в РНПК трудоустроились 54 выпускника этого колледжа.

В 2024 году в РКЭ набрана одна группа специальности «Переработка нефти и газа» и две группы «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)».