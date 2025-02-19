Рязанскую область посетила министр культуры России Ольга Любимова

В Рязанскую область с рабочим визитом приехала министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она написала в своих социальных сетях.
Вместе с Губернатором Павлом Малковым министр культуры России проверила ход реставрационных работ в Успенском соборе Рязанского кремля. Сейчас специалисты восстанавливают фасады и интерьеры. Кроме того, ведется модернизация инженерных сетей и усиление фундамента.
Также Ольга Любимова посетила Богоявленский храм, реставрация которого завершилась в декабре. Всего за два года была проделана огромная работа, в том числе обновлены фасады, купола, интерьеры и живопись.