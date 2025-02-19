Рязанскую область посетила министр культуры России Ольга Любимова

В Рязанскую область с рабочим визитом приехала министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она написала в своих социальных сетях.

Вместе с Губернатором Павлом Малковым министр культуры России проверила ход реставрационных работ в Успенском соборе Рязанского кремля. Сейчас специалисты восстанавливают фасады и интерьеры. Кроме того, ведется модернизация инженерных сетей и усиление фундамента.

Также Ольга Любимова посетила Богоявленский храм, реставрация которого завершилась в декабре. Всего за два года была проделана огромная работа, в том числе обновлены фасады, купола, интерьеры и живопись.

«Отрадно, что храм сегодня уже действующий, сюда приходят жители и гости региона. Рязанская область – место с уникальной историей и традициями. Крайне важно, что бесценные памятники культурного наследия здесь бережно сохраняются. Будем и дальше помогать региону в реализации значимых проектов», — написала Ольга Любимова.