Рязанскую область накроют посткрещенские морозы

Рязанскую область все-таки накроют посткрещенские морозы. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

По прогнозу ученого, до конца недели сохранится высокая циклоническая активность и тепло с Атлантики. В пятницу, 17 января, ожидается сильная оттепель, температура воздуха днем составит от +3°С до +4°С с дождями в окрестностях Рязани и на юго-западе региона.

В воскресенье, 19 января, после субботнего мокрого снега температура воздуха днем составит от 0°С до -5°С. В понедельник Рязанскую область накроет очередная оттепель.