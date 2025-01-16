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Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
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Рязанскую область накроют посткрещенские морозы

Анастасия Мериакри

Рязанскую область все-таки накроют посткрещенские морозы. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

По прогнозу ученого, до конца недели сохранится высокая циклоническая активность и тепло с Атлантики. В пятницу, 17 января, ожидается сильная оттепель, температура воздуха днем составит от +3°С до +4°С с дождями в окрестностях Рязани и на юго-западе региона. 

В воскресенье, 19 января, после субботнего мокрого снега температура воздуха днем составит от 0°С до -5°С. В понедельник Рязанскую область накроет очередная оттепель.

«По уточненным прогнозам и европейцев (ECMWF), и американцев (GFS), «посткрещенские» морозы по-прежнему очень вероятны: согласно текущим оценкам, эти морозы все же придут в Центр России, но с опозданием на 5-6 дней относительно привычной даты. Что поделать, слишком сильна этой зимой атлантическая адвекция», — пишет Сергей Тобратов.

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