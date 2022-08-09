Татьяна Проводина

Рязанскую область на I всероссийском форуме «Лидер 2022» представит сотрудник отряда спецназа «Росич»

В мероприятии в Уфе участвуют представители молодёжных общественных формирований ФСИН России.

Наш регион представит инструктор-снайпер штурмового отделения «Росич» УФСИН России по Рязанской области капитан внутренней службы Руслан Хритин.

Руслан – кандидат в мастера спорта по тхэквондо РФ, тренер-преподаватель Региональной Общественной организации Рязанской федерации тхэквондо. У Руслана есть публикации научных статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования России.

Проект Руслана Хритина предусматривает, в частности, проведение сотрудниками «Росич» мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, освоения воинских профессий. Общественный проект направлен на профессиональную ориентированность подростков, мотивирование их к поступлению в ведомственные высшие учебные заведения.

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