Среда, 26 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года

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Фото с сайта Администрации Рязани

25 октября Рязанский приборный завод отметил 104-ую годовщину со дня основания.

На торжественном мероприятии коллектив предприятия принимал поздравления зампреда Рязанской областной думы Николая Макарикова, председателя Рязанской городской думы Ларисы Максимовой, первого замминистра экономразвития региона Нины Соломоновой, замглавы аппарата администрации Рязани Евгении Власовой, председателя Рязанской областной профсоюзной организации Российского союза работников радиоэлектронной промышленности Андрея Мельгунова и гендиректора АО «ГРПЗ» Бориса Виноградова.

Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года
Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года
Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года

В своём поздравлении заводчанам Евгения Власова подчеркнула, что Рязанский приборный завод выпускает сложное оборудование, в том числе не имеющее аналогов в мире.

Евгения Власова: «Завод имеет особое значение для Рязани. Вы принимаете активное участие в жизни города. Это одно из градообразующих предприятий, обеспечивающее наших жителей рабочими местами»

Лучшим работникам завода вручили региональные и муниципальные награды. Для них прозвучали творческие концертные номера.

Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года
Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года
Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года

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