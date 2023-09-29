Пятница, 29 сентября, 2023
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Рязанскому колледжу им. Героя Советского Союза Н.Н. Комарова исполнилось 100 лет

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Фото: правительство Рязанской области

29 сентября состоялось торжественное собрание, посвященное столетию Рязанского колледжа им. Героя Советского Союза Н.Н. Комарова, расположенного в поселке Варские.

Зампред регионального правительства Александр Шаститко, поздравляя с юбилеем, отметил, что колледж является современным учебным заведением с профессиональным преподавательским коллективом, где дорожат традициями, чтят педагогов-ветеранов и гордятся выпускниками.

Колледж по праву входит в число лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации и является ведущим региональным колледжем по направлению сельского хозяйства,

– передает слова зампреда пресс-служба правительства.  

Шаститко посетил созданный к юбилею музей истории колледжа, осмотрел цифровой кабинет патриотического воспитания и начальной военной подготовки, мастерские по ветеринарии, растениеводству, охране окружающей среды и спортивно-тренировочные площадки.

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