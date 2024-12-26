Рязанской областной детской библиотеке присвоено имя Бориса Жаворонкова, писателя-фронтовика, Почетного гражданина города. Об этом 7info сообщили в пресс-службе учреждения.

Полное наименование библиотеки теперь — Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека имени Б. И. Жаворонкова». Официальное сокращенное наименование — ГБУК РО «Рязанская ОДБ им. Б. И. Жаворонкова».

Торжественное мероприятие-презентация, связанное с присвоением имени талантливого земляка, а также с 80-летием Великой Победы и юбилейным годом Бориса Жаворонкова, состоится в мае.

Библиотека начала активное взаимодействие с сыном писателя Михаилом Жаворонковым. Так, в стенах учреждения создается музейная экспозиция в память о прозаике и поэте.

Углубляется знакомство как с его творчеством, так и с деталями его жизни, общественной деятельности. При содействии Михаила Борисовича будет создан специальный раздел на сайте учреждения.

В год, объявленный Годом защитника Отечества, библиотекари активно займутся популяризацией фронтовой поэзии и прозы Жаворонкова среди молодежи и разных поколений в читательских семьях.

Справка:

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Борис Жаворонков, фото: rznodb.ru

Борис Иванович Жаворонков (25.10.1925 — 8.04.2022) — поэт, прозаик, публицист. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза писателей СССР и России, а также Союза журналистов России. Автор сборников стихов и прозы, собраний сочинений (в пяти и девяти томах), лауреат Всероссийской Есенинской премии, литературной премии им. Я. П. Полонского. Немало его произведений положено на музыку.

Родился в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Служил в гвардейских воздушно-десантных войсках. Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, боевыми медалями. После демобилизации сдал экстерном экзамены за период средней школы и поступил в Московский государственный историко-архивный институт, который окончил в 1955 году. Работал в Волынском областном архиве. С 1958 г. жил в Рязани, где занимался журналистикой, редакторской деятельностью, литературным творчеством. Почетный гражданин г. Рязани. Обладатель «Знака великого князя Олега Рязанского».