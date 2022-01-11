Рязанской области выделят дополнительные федеральные средства на оказание медико-социальных услуг пожилым людям

Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 10 января были одобрены предложения о выделении Рязанской области из федерального бюджета дополнительных средств. Об этом сообщил председатель бюджетного Комитета Государственной Думы РФ, депутат Госдумы России от Рязанского региона, сопредседатель данной Комиссии Андрей Макаров.
По словам депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, межбюджетные трансферты, которые получит Рязанский регион из федерального бюджета, пойдут на софинансирование расходов на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.
Комментируя принятое Комиссией решение, губернатор Николай Любимов отметил:
Мы используем файлы cookie на веб-сайте, чтобы предоставить вам наиболее релевантный опыт, запоминая ваши предпочтения и повторные посещения. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь на использование ВСЕХ файлов cookie.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.