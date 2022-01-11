Рязанской области выделят дополнительные федеральные средства на оказание медико-социальных услуг пожилым людям

Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 10 января были одобрены предложения о выделении Рязанской области из федерального бюджета дополнительных средств. Об этом сообщил председатель бюджетного Комитета Государственной Думы РФ, депутат Госдумы России от Рязанского региона, сопредседатель данной Комиссии Андрей Макаров.

По словам депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, межбюджетные трансферты, которые получит Рязанский регион из федерального бюджета, пойдут на софинансирование расходов на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

«Работа ведется по поручению Президента РФ в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Сумма дополнительных средств составит 23 млн. 337 тыс. рублей», – уточнил Андрей Макаров.

Комментируя принятое Комиссией решение, губернатор Николай Любимов отметил: