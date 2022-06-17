12 C
Рязань
Суббота, 18 июня, 2022

Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта

spot_img
7info7

Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта

Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта. Семинар по пластике под руководством хореографа Алексея Ищука стал первым в серии специальных обучающих мероприятий. Концепция предполагает разнообразие форм и методик. Неизменно одно — для занятий будут приглашать специалистов экстра-класса.

Алексей Ищук — хореограф, режиссер, педагог, номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Его можно назвать «мультиинструменталистом» движения. В обширном портфолио Алексея Ищука необходимо выделить работу в Большом театре, а также Мастерские ВГИКа и РАТИ (ГИТИСа). Он сотрудничает с профессиональными танцорами, драматическими артистами, кукловодами, спортсменами и музыкантами. Интенсивность нагрузок и уровень сложности могут меняться в зависимости от возможностей команды, неизменно одно — Ищук помогает коллективу «взять новую высоту».

Занятия продлятся в течение пяти дней. Участие в них принимают артисты Рязанского театра драмы, Рязанского театра юного зрителя, Рязанского театра кукол и Рязанского музыкального театра. Программа каждого дня уникальна. Участникам предстоит изучать современный танец и джаз-танец, в том числе, его многочисленные вариации, включая бродвейский и афро-джаз. Большое внимание мастер планирует уделять контактной импровизации, а также Методу Образной Моторики.

Семинар проходит на базе Рязанского театра кукол при поддержке СТД РФ (проект «Специалисты для театров — 2022»).

Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7