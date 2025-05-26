Рязанским водителям рассказали, что делать при встрече с лосем на дороге

Рязанским водителям рассказали, что делать, если встретили лося на дороге. Животных привлекает соль, которую используют на дороге. Памятку публикует госавтоинспекция Рязанской области.

Вес лося достигает 600 кг, столкновение со столь крупным животным может привести к тяжелым последствиям. По статистике ДТП с дикими животными происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге становится неожиданным для водителей.

Что делать, если заметили лося на дороге?

В случае если вы заметили лося на дороге, снизьте скорость вплоть до остановки автомобиля. Если вы попытаетесь объехать или обогнать животное, это может быть воспринято им как нападение.

Нельзя сигналить, включать свет и как-то еще пытаться прогнать лося, если он близко. Помните, что лоси — стадные животные.