Четверг, 23 мая, 2024

Рязанским студентам «просто» рассказали о выборах

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанском институте развития образования традиционно прошёл Фестиваль избирательной комиссии, который объединил 60 студентов городских колледжей.

Главной целью фестиваля является повышение уровня политико-правовой культуры среди молодёжи. В течение двух дней о значимости избирательного права, особенностях проведения выборов в России, общественном контроле и другом студентам рассказывали председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, сотрудники аппарата Избирательной комиссии региона, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина, представители общественно-государственных организаций.

Помимо этого, программа Фестиваля включала в себя нетворкинг, лекции, мастер-классы, направленные на знакомство с избирательной системой России.

Рязанским студентам «просто» рассказали о выборах

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