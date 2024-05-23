Рязанским студентам «просто» рассказали о выборах

В Рязанском институте развития образования традиционно прошёл Фестиваль избирательной комиссии, который объединил 60 студентов городских колледжей.

Главной целью фестиваля является повышение уровня политико-правовой культуры среди молодёжи. В течение двух дней о значимости избирательного права, особенностях проведения выборов в России, общественном контроле и другом студентам рассказывали председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, сотрудники аппарата Избирательной комиссии региона, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина, представители общественно-государственных организаций.

Помимо этого, программа Фестиваля включала в себя нетворкинг, лекции, мастер-классы, направленные на знакомство с избирательной системой России.