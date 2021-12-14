Рязанский завод точного литья запустил вторую очередь литейного цеха

Во вторник, 14 декабря, состоялось торжественное открытие второй очереди литейного цеха ООО «Завод точного литья». В церемонии запуска принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, информирует сайт регионального правительства.

Запуск новой линии по выпуску изделий для сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также лифтов стал возможен благодаря расширению производства литейного комплекса. Комплекс был запущен благодаря средствам Фонда развития промышленности (ФРП), в общей сложности это 350 млн руб. Второй этап проекта также реализован при поддержке ФРП. Предприятию предоставили льготный кредит в размере 280 млн руб.

Глава региона поздравил коллектив завода с расширением производства. Несмотря на сложные экономические условия, сложившиеся из-за пандемии, предприятие продолжает развиваться и увеличивать мощности, отметил он. Также выполняются задачи по импортозамещениию, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

– Реализация проекта позволит снизить зависимость производителей сельскохозяйственной техники и локомотивов от импорта почти до 50%. И что не менее важно, – увеличить общую мощность производства на треть – с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год, – сказал губернатор. – Рязанская область заинтересована в реализации высокотехнологичных проектов. Мы активно работаем с федеральными структурами для того, чтобы наши предприятия по максимуму могли пользоваться всеми инструментами поддержки.

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В ходе мероприятия Николай Любимов осмотрел новое производство, а также вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.