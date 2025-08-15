Рязанский учёный Водорезов рассказал об Анкоридже на Аляске 

Заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина Алексей Водорезов рассказал о городе, где пройдет встреча президентов России и США.

«Мне довелось побывать в Анкоридже ровно 14 лет назад, будучи участником экспедиции «Наследие Русской Америки 2011», организованной Русским географическим обществом при содействии РГУ имени С.А. Есенина. В той экспедиции задачами 8 человек были сбор информации о географических особенностях природы, населения и экономики Аляски, поиск следов российского наследия в укладе хозяйства, традициях, обычаях, взаимодействии человека и природы. Изучали географию и особенности современного православия в ходе натурной реконструкции маршрута путешествия рязанца Лаврентия Загоскина. Приведу выдержки из научного отчета об Анкоридже с поправкой на современность», — рассказывает Алексей Водорезов.

Анкоридж возник из палаточного лагеря рабочих, строивших Аляскинскую железную дорогу в 1915-1923 гг. Толчок к возвышению города дало развитие военно-воздушных транспортировок в период Второй мировой войны, использовавших аэродром Мэррил Филд. В 1951 году, после окончания войны, был построен международный аэропорт имени Теда Стивенса, сегодня главный аэропорт штата Аляска. Существенную прибыль городу приносит развитие экологического туризма.

Анкоридж знаменит великолепной панорамой окрестностей. Город охватывает плотное кольцо хребтов, разорванное узким заливом Кука: южные цепи Аляскинского хребта с запада за заливом; горы Талкитна с севера; горы Чугач с востока; горы Кенай с юга. У вершин гор лежат снежники и небольшие ледники. В ясную погоду со смотровой площадки у аэропорта можно увидеть массив Мак-Кинли – высочайшую вершину всего материка Северной Америки, высотой за 6 000 метров.

В пределах Анкориджа создан парк Эртквейк, хранящий следы разрушительного землетрясения 1964 года. Аляску потряхивает постоянно. Оттого, в городах южного побережья Аляски преобладает малоэтажная застройка. В итоге, города занимают довольно большие площади. В частности, площадь Анкориджа многократно больше, чем в сходных по людности городах центральной России – Смоленске, Владимире, Брянске, Калуге.

При широких улицах и больших территориях, занятых массивами леса в городских парках, Анкоридж кажется непомерно огромным. Колорит города усиливает озеро Лейк-Худ – огромный аэродром для тысяч гидросамолетов, окружающих озеро плотным кольцом. Развита инфраструктура для обеспечения туристов возможностью занятия зимними видами спорта.

Дополняют сферу экологического направления туризма богатая коллекция местной флоры и фауны в «Музее живой природы Элмендорфа», «Центре живой природы Форт-Ричардсон» и зоопарке штата.

«Население гигантской по площади Аляски сегодня составляет около 740 тысяч человек, причем основная масса проживает в узкой полосе на юге вдоль побережья Тихого океана. В глубине залива Кука лежит Анкоридж – крупнейший город Аляски, её экономический центр, в агломерации которого, включая города Василла и Палмер, проживает почти половина жителей штата.

Анкоридж лежит севернее своих европейских географических аналогов – Санкт-Петербурга, Осло и Хельсинки, но климат гораздо мягче. А все потому, что полукольцо высоченных горных хребтов препятствует проникновению зимой морозного воздуха с севера», — поясняет ученый.

Историко-этнографическое направление туризма в Анкоридже реализуют: «Музей наследия штата Велл-Фарго»; «Музей истории и искусства»; «Музей истории искусств»; «Дом-музей Оскара Андерсона» – сохранившийся первый деревянный дом города, построенный в 1915 году; «Центр наследия аборигенов Аляски»; «Художественная галерея штата Аляска», славящаяся современной экспозицией трехмерных картин по истории и этнографии региона; научно-технический музей Имаджинариум или «Сайенс-Дискавери-Сентер».

Неподалеку от Анкориджа находится историческая деревня Эклутна, возникшая ранее 1650 г, знаменитая православной церковью Святого Николая и резной часовней.