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Рязанский ученый объяснил, как отличить настоящее молоко от поддельного

Дата публикации

Валерия Мединская

Ученый-геохимик, руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов рассказал о возможностях новейших методах исследования минералов и биологических субстанций на основе эффектов люминесценции.

Как сообщает крупный геохимик, в практическом применении освещение янтаря обычным ультрафиолетовым фонариком позволяет отделить поддельный янтарь от настоящего. Но, что более важно, настоящее молоко от подделки с растительным маслом.

«Животные жиры при освещении ультрафиолетом светятся желтым, в то время как растительные — синим. Если производитель молока подливает растительное масло, то вспоминаем урок рисования, где желтый в смеси с синим дают сами знаете какой цвет. Делайте выводы», — подытожил Сергей Тобратов.

Теперь каждый может определить натуральное молоко у себя дома.

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