Рязанский ученый объяснил, как отличить настоящее молоко от поддельного

Ученый-геохимик, руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов рассказал о возможностях новейших методах исследования минералов и биологических субстанций на основе эффектов люминесценции.
Как сообщает крупный геохимик, в практическом применении освещение янтаря обычным ультрафиолетовым фонариком позволяет отделить поддельный янтарь от настоящего. Но, что более важно, настоящее молоко от подделки с растительным маслом.
Теперь каждый может определить натуральное молоко у себя дома.