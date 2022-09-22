Рязанский театр кукол участвует в III Международном фестивале театров кукол в Белоруссии

Рязанский театр кукол участвует в III Международном фестивале театров кукол «Ляльки над Нёманом» («Куклы над Неманом») в белорусском Гродно.

В день открытия коллектив показал на сцене Гродненского театра кукол спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря».

Фестиваль продлится до 25 сентября. В нём участвуют 12 коллективов – 6 театров из России и 6 театров из Белоруссии. Помимо Рязанского театра кукол в Гродно приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Омска, Перми, Витебска, Бреста, Могилёва и Гомеля.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол: «В 2013 году наш театр участвовал в первом фестивале «Лялькі над Нёманам». Мы показывали спектакль «Лиса и медведь». И вот фестиваль вновь нас объединил в Гродно. Однако прежде чем встретиться с участниками театрального форума, мы жили и работали здесь четыре дня. Фестивальный показ — двенадцатый по счету в этой поездке. И нужно учитывать, что на данный момент «Пегий пес…» — самая сложная в техническом плане постановка в репертуаре Рязанского театра кукол. Сценография, свет, живая музыка… Чтобы привезти оборудование понадобилась восьмиметровая фура. Но эти гастроли, этот проект стоил всех усилий! Атмосфера в зрительном зале и те слова благодарности, которые мы слышим от зрителей и коллег говорят о многом»

Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского театра кукол: «На III Международный фестиваль «Ляльки над Нёманом» собрались лучшие из лучших. Программу мы выстроили так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Все участники фестиваля кукольного искусства, можно сказать, проверены временем и зрителем, являются лауреатами престижных театральных премий. Зрителей ждут и традиционные формы, и авангардные»

Открытие фестиваля «Ляльки над Нёманом» прошло в форме театрализованного шествия: театры-участники проследовали от центральной городской площади до Гродненского театра кукол.