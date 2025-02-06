Рязанский театр кукол поделился афишей на март

Рязанский театр кукол открывает свои двери для всех, кто хочет насладиться чудесными постановками, способными создать незабываемые мгновения для как детей, так и взрослых. В марте зрителей ожидает обилие интересных спектаклей, каждый из которых уводит в уникальное царство сказок и фантазий.

«Теремок» (0+)

Когда: 1 марта в 10:00 и 12:00

Яркое, музыкальное представление — настоящая находка, рассказывающее о сути дружбы, справедливости и отваги! Жили-были в мире согласия обитатели уютного теремка, пока не задумали коварные планы сильные и хитроумные лесные «захватчики» — Лиса, Волк и Медведь.

Реклама

«Синяя борода» (16+)

Когда: 1 марта в 18:00

Сказка, полная правды о любви. Вопреки страхам, ожиданиям и самой смерти. Зрелищная постановка с артистами, куклами и живым музыкальным сопровождением. Только для взрослой аудитории.

«Дюймовочка» (6+)

Когда: 2 марта в 10:00, 14:00, 16:00

Что получится, если соединить дружбу и любовь, добавить немного креативности, украсить это добротой, терпением и усердием, а сверху обсыпать волшебством?

Постановка художественного руководителя Рязанского театра кукол Валерия Шадского удивит зрителей Рязани своей оригинальностью, глубиной и искренностью.

«Дюймовочка» — это спектакль, который можно считать экспериментальным и инновационным. Знакомое многим произведение Ганса Христиана Андерсена обретает новые черты — действия происходят в сказочной лаборатории, где главная героиня, её мастер и помощник создают удивительные научные открытия. В результате этих необычных экспериментов на свет появляется очаровательная, невероятно красивая Дюймовочка.

Герои вместе с маленькой Дюймовочкой стремятся найти ответы на непростые вопросы, преодолевая разные трудности и преграды.

Спектакль «Дюймовочка» — это яркое, стильное и волшебное представление о девочке, живущей в мире любви, красоты и магии, которое не оставит равнодушными зрителей!

«Волк и семеро козлят» (0+)

Когда: 2 марта в 12:00

Кто не знаком с известной историей о семи козлятах и хитром сером волке, который хотел обмануть их, притворяясь матерью? Но сможет ли он обвести малышей вокруг пальца? Поверят ли ему козлята? Не спешите отвечать «да», ведь в этой интерпретации любимая с детства сказка обретает новые оттенки. Благодаря оригинальному подходу режиссера дети быстро поймут суть повествования, а взрослые взглянут на него под другим углом.

«Волк и семеро козлят» — это трогательная и музыкальная постановка Валерия Скиданова, полная ярких и остроумных моментов. Необычные декорации и куклы, созданные художником Захаром Давыдовым, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», а также знакомая музыка композитора Алексея Рыбникова и зажигательная игра актеров создают идеальные условия для увлекательного времяпрепровождения и отличного настроения для всей семьи.

«Крошка Енот» (0+)

Когда: 8 марта в 10:00 и 12:00

Величественная полная Луна восходит над обширным Лесом. При её серебряном свете тени в лесной чаще становятся глубокими и темными, словно горький шоколад. Вы слышали историю о смелом малыше? Видели мультфильм? Кукольный театр приглашаем вас стать частью сказки, оказаться в самом центре ночного Леса. Крошку Енота ждет длинный путь. Он вырастет, станет сильным и счастливым в этом огромном и удивительном мире.

«Букашечки» (0+)

Когда: 8 марта в 10:00 и 12:00, 15 марта в 10:00 и 12:00

Сцена лучше многих микроскопов и функционирует как радиопередатчик без помех. Заметили? Когда свет в зале гаснет, и спектакль еще не начался, на душе становится тихо, словно в безветренную ночь в летнем саду. В этой тишине театра слышится биение сердца и шепот вдохновения.

Стоит лишь изменить угол восприятия — и мир вокруг заиграет новыми красками. Присмотритесь и прислушайтесь: жуки, гусеницы, бабочки, светлячки и прочие обитатели этого крошечного пространства откроют все свои секреты, а также поделятся с вами своими тайнами. Полчаса общения с этой удивительной природой создадут незабываемые моменты для самых маленьких и для всех взрослых. Микромир представляет живой концерт! Ваше место — в первых рядах!

«Сон в летнюю ночь» (16+)

Когда: 8 марта в 18:00

Мне приснился такой сон, который невозможно рассказать никому. Мне снилось, что я был… это трудно описать! Эти строки принадлежат одному из персонажей самой сложной и многослойной комедии Шекспира — «Сон в летнюю ночь». Как бы ни были искренни остальные герои, они не выразят больше. О чем можно говорить, если между строк скрыта такая физическая и метафизическая реальность, что голова кружится? Этот текст кажется специально написанным для театра кукол, а хаос, царящий в пьесе, — не более чем иллюзия. Одна из многих…

В комедии Шекспира представлены несколько уровней.

Четверо молодых влюбленных убегают из города, где их чувства обречены на поражение. Их путь пролегает через лес, принадлежащий «волшебным созданиям».

Здесь нечисть как раз отмечает летнее солнцестояние. Это самая короткая ночь в году. На закате границы между эпохами и мирами стираются, и пока солнце не взошло, возможно все. Изменить судьбу, маску, роль, пережить катастрофическое падение или возвыситься, как герои древних мифов.

На краю зачарованного леса местные мастера разыгрывают одну из таких историй из поэмы Овидия «Метаморфозы». Их спектакль станет свадебным подарком для властителей города, где страсть под запретом. В результате трагедия превращается в фарс.

В темноте меняются жанры, чувства и сама природа. В «Сне…» персонажи видят все оттенки любви, но зрители свободны выбирать, как далеко следовать за ними. Игра, иллюзия или…

«Серебряное копытце» (0+)

Когда: 9 марта 10:00

Сказки пришли к нам из древности. Сначала их повествовали сказители, а позднее писатели записали их. Под каждой обложкой скрывается целый мир. Книга распахивается, и…

«Тёплый хлеб» (6+)

Когда: 9 марта в 12:00

На сцене развернется трогательная история, действие которой происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой — вороной конь, который, оставшись в тылу, старается помочь старому мельнику и маленький мальчик с черствым сердцем.

«Закулисье» (0+)

Когда: 9 марта в 14:00, 23 марта в 14:00, 30 марта в 10:00 и 12:00

Вашими спутниками будут настоящие Стражи Театра…

Они прекрасно знакомы с нашим театром, искренне его обожают и с лёгкостью откроют вам дверь в мир фантазий и волшебства, туда, где обитают куклы!

Вы посетите театральный музей, цеха по изготовлению костюмов, декораций и бутафории, сможете заглянуть за кулисы сцены. Уникальные театральные механизмы и традиции, профессиональные секреты и знаменитые постановки — вас ждет захватывающая история о мире, который в основном остаётся невидимым для зрителей. Однако наибольший интерес представляет, безусловно, посещение куклохранилища. Кто знает, возможно, именно вам суждено стать профессиональным кукловодом.

Экскурсия за кулисы — это не просто рассказ, а настоящая игра, путешествие, захватывающее приключение и мастер-класс — в удивительном мире театра кукол!

«Золочёные лбы» (16+)

Когда: 9 марта в 18:00

В «некотором царстве» жизнь текла размеренно и спокойно. Царь, его супруга Аграфена, царевны и вся челядь были довольны. Однако простой народ скучал и зевал от тоски. И лишь Капитон решил развеселить народ, предложив оригинальный способ «золотых лбов». С этого момента начались веселье и смех…

Ироничный и сообразительный персонаж, забавная бытовая история, колорит «поморских сказок» Бориса Шергина — это «северная скороморошина о золоченых лбах», созданная для вашего наслаждения и радости.

«Лето на память» (12+)

Когда: 13 марта в 19:00

Слышишь? Он источает аромат горячего хлеба и молока, густого, как утренний туман, яблок зеленых, словно холмы на том берегу, и слив, темных, как ночь.

Зарывай косточку в землю, и вскоре вырастет сад, а на каждой ветке будет висеть полная луна — сливовая косточка.

Вот оно, настоящее богатство! А еще есть фантики и билеты, бумаги и ленточки, яркие осколки и сухие горошины, перышки, камушки, карандаши.

И еще…

Скажи мне, взрослый, ты помнишь, каким был, когда был ребенком?

Помнишь, как создавал кораблики на деревьях, учился плавать, сочинял или слушал сказки, собирал цветы и листья, чтобы сохранить их в любимой книге? Просто так, на память. И луч солнца касался страницы — ставил многоточие… А где они теперь?

«Серёжа Есенин» (6+)

Когда: 15 марта в 15:00 и 18:00

Есенин на протяжении всей жизни нёс в себе воспоминания о детстве, оставаясь внутри себя чувствительным и ранимым ребёнком. Он переживал падения, но вновь поднимался и продолжал мечтать о безупречном мире, веря в будущее своей страны и в то, что Родина обретёт счастье. Как дитя, он доверял людям и стремился к их любви. Он сломался в тот момент, когда его внутренний ребёнок утратил веру и надежду.

«Демон» (12+)

Когда: 18 марта в 19:00

В чудесных горах ему было предначертано встретить душу столь же величественную и гордую – Тамару, но даже его любовь оказалась силой, несущей разрушение. «…Один, как прежде…», окончательно сломленный, потерявший последнюю искру надежды на возрождение…

Рязанский театр кукол приглашает жителей города насладиться замечательными сказками и увлекательными приключениями. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира и подарить себе и своим детям незабываемые эмоции.

«Мэри Поппинс» (6+)

Когда: 21 марта в 19:00

Спектакль-утешение, спектакль-радость, спектакль-вихрь. Прежде чем все станет на свои места, вас окутывает легкий ветерок весны, музыки и чуда. Авторы гарантируют полеты в мечтах и реальности, аттракционы и танцевальные ритмы, средство от скуки и нотки веселья на десерт.

«Земляничная сказка» (0+)

Когда: 22 марта в 10:00 и 12:00

Для самых маленьких зрителей постановка предлагает забавную историю о лесных друзьях: Лисёнке, Зайке и Вороне, которые вместе играют, готовят и читают сказки. Однако после лесного музыкального концерта их жизнь наполняется невероятными приключениями, полными веселья и неожиданных поворотов. Не упустите шанс окунуться в этот магический лесной мир!

«Приключения Чиполлино» (0+)

Когда: 22 марта в 14:00, 23 марта в 12:00

На сцене будет представлена почти итальянская опера по сказке Джанни Родари. Этот музыкально-великолепный спектакль расскажет захватывающую историю о мальчике-луковке Чиполлино, который борется с несправедливостью и восхищает всех своей храбростью и умом. Яркие костюмы и задорная музыка сделают этот спектакль незабываемым.

«Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Гамлет…» (0+)

Когда: 25 марта в 19:00

Пока зрители спорят о том, какими же качествами Гамлет и не сошел ли он с ума, умеет ли он любить или только претворяется, главный герой пытается понять свою мать. Судьба страны зависит от прихоти её сына. Учитывая её влияние, вопросы о её чувствах превращается в государственную проблему. Вы сможете разобраться в этих вопросах самостоятельно, посетив спектакль.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (0+)

Когда: 29 марта в 10:00 и 12:00

Великолепная сказка Пушкина завораживает своим плавным стилем, привлекательной поэтической формой и народными мотивами, вновь и вновь погружая читателя в мир слов, рассказывающих о любви и зависти, о мощи эмоций и подлинной красоте.