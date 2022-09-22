Рязанский театр Драмы представит спектакль в новом для России формате

Рязанский театр драмы готовит новый интересный проект. Моноспектакль «Первый урок» будут показывать в школьных классах, а главными действующими лицами станут старшеклассники.

Анонс оригинального формата публикует группа Рязанский формат ВКонтакте.

Главная затронутая в постановке проблема – травля (буллинг) в школе. Премьера должна состояться 27 сентября.

23 сентября в 17 часов гостями прямого эфира «Безымянного подкаста» на «Маяке» станут режиссёр спектакля Юрий Печенежский и артисты Владислав Пантелеев и Денис Чистяков.

Рязанцам предлагают задавать вопросы гостям под публикацией ВКонтакте, которые прочитают в прямом эфире.