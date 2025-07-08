Рязанский священник предложил законодательно запретить празднование Ивана Купалы

Протоиерей Виталий Рыбаков, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Рыбное Рязанской области, в беседе с изданием «Абзац» заявил о необходимости законодательно запретить празднование дня Ивана Купалы. По мнению священнослужителя, возвращение к языческим традициям не соответствует культурным и духовным основам российского общества.

Он отметил, что данный праздник не имеет исторического отношения к христианской культуре и государственной традиции России. Отец Виталий считает, что лица, занимающиеся пропагандой праздника, должны нести юридическую ответственность.

Священнослужитель выразил мнение, что необходимо разработать правовую базу для запрета праздника Ивана Купалы и привлечения к ответственности его организаторов и пропагандистов. Он подчеркнул, что так называемые традиции, связанные с этим праздником, не имеют документально подтверждённой исторической основы и никогда не были частью православной культуры.

Также, по словам отца Виталия, подобные мероприятия оказывают влияние на молодёжь и детей. Он призвал обратить внимание на должностных лиц в регионах, которые не реагируют на распространение неоязыческих практик.

Виталий Рыбаков напомнил, что Ассоциация центров изучения религий и сект неоднократно поднимала тему недопустимости популяризации неоязыческих обрядов. Священник подчеркнул, что важно обеспечить защиту общества от подобного воздействия, в том числе через профилактику и административные меры.