Рязанский судебный пристав задержал наркозакладчицу

Судебный пристав межрайонного отделения по ОУПДС Алексей Грошев Управления ФССП по Рязанской области задержал наркозакладчицу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Грошев возвращался с работы домой. На одной из улиц в Дягилеве он обратил внимание на подозрительные действия девушек. По словам Алексея, они вели себя странно: озирались по сторонам, подходили то к одному краю дороги, то к другому, наклонялись к кустам. Присмотревшись, судебный пристав увидел, что одна из них достала из кармана сверток и положила его на землю, а вторая произвела фотосъемку места.

Вопрос Алексея «что вы здесь делаете?» вызвал у девушек негативную реакцию. Снимавшая на фотоаппарат правонарушительница быстро удалилась, вторая наркозакладчица попыталась избавиться от разноцветных свертков. Проявив решительность и неравнодушие, судебный пристав задержал девушку и вызвал полицию.

Благодаря бдительности и грамотным действиям сотрудника Управления ФСПП России по Рязанской области Алексея Грошева незаконное распространение запрещенных предметов было пресечено. По результатам экспертизы, у задержанной были изъяты наркотические средства общей массой 13,82 грамм.

В настоящее время в отношении лиц, совершивших противоправные действия, возбуждено уголовное дело.