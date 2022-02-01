Рязанский резчик выставил на продажу коллекцию работ из-за невозможности платить аренду

Рязанский резчик, руководитель бесплатной выставки работ из дерева Александр Зимин выставил на продажу коллекцию своих работ из-за невозможности платить аренду за помещение, которую ему назначили чиновники города, пишет портал «7х7».

Как пишет СМИ, в 1998 году Александр Зимин получил в бессрочное и безвозмездное пользование старый деревянный дом в центре Рязани, где обустроил музей резьбы по дереву. Всего в экспозицию вошли более 1000 разных работ: маски сказочных персонажей, известных личностей, маски-шаржи, работы в стиле ню. Выставка работала бесплатно для всех желающих.

Позже мастер заключил с мэрией Рязани договор аренды помещения на льготных условиях. В апреле 2021 года он рассказал «7х7», что попросил у горадминистрации разрешения приватизировать дом. Однако чиновники назвали ему условие: зарегистрироваться как ИП, в течение 5 лет оплачивать аренду помещения — 13 000 рублей каждый месяц.

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Новые условия начали действовать с 2022 года. Однако пенсия Александра Зимина составляет всего 16 000 рублей, этих денег ему не хватит для оплаты аренды. Кроме того, в здании сломался отопительный котел, отчего в помещениях стало холодно и сыро. На новое оборудование не хватает средств. В итоге мастеру придется освободить занимаемый дом.

Кроме того, Зимин также предлагал чиновникам выкупить его коллекцию, однако те оказались. Сейчас он выставил работы на сайте объявлений за 3 млн рублей.