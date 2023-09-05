Рязанский прокурор проведёт совместный приём с главным судебным приставом

В четверг, 7 сентября, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв и главный судебный пристав — руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Марина Ныренкова проведут совместный приём населения по вопросам соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве.

Начало приёма — 10:00

Жители региона могут обратиться на прием по видео-конференц-связи по месту обжалуемых действий в территориальных прокуратурах.

Предварительная запись по телефонам: 8(4912) 20-06-28, 20-06-29.