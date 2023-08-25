Рязанский производитель хочет выпускать энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»

Рязанский производитель «Вега» подал заявку на регистрацию в Роспатенте бренда «Вагнер» (Wagner). Под ним он хочет выпускать лимонады и энергетические напитки, передают «Ведомости».

Руководитель компании Владимир Королёв объяснил: такой выбор названия связан с личной симпатией к творчеству немецкого композитора, реформатора оперы Рихарда Вагнера. Однако эксперты считают, что с регистрацией товарного знака могут возникнуть сложности.

Название бренда отсылает к ЧВК «Вагнер», созданной Евгением Пригожиным (вероятно, погиб в авиакатастрофе 23 августа). Такой нейминг может быть отнесён к обозначениям, противоречащим общественным интересам. Это может стать основанием для отказа в регистрации