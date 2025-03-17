Рязанский проект вошел в число лучших практик активного долголетия

Рязанский проект «Управляй своим здоровьем» стал победителем V Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Эксперты назвали рязанский проект «Управляй своим здоровьем» одним из десяти лучших в стране. Врачи РязГМУ рассказывают рязанцам старшего возраста, как замедлить старение, сохранить здоровье и оставаться активными на протяжении всей жизни. Занятия проходят в университете, поликлиниках, парках и на городских мероприятиях.

Участниками всероссийского конкурса стали более тысячи практик из всех 89 регионов. В финал вошли 110 практик, в том числе четыре проекта нашей программы «Активное долголетие – здоровая Рязань». Они будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие 2024», получат поддержку экспертов и будут тиражироваться по всей стране.