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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский предприниматель выплатил миллион рублей долга по налогам

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Фото УФССП по Рязанской области

Судебные приставы отдела по взысканию административных штрафов добились от закоренелого должника выплаты миллионного долга по налогам. Подробности привели в УФССП по Рязанской области.

Предприниматель долго игнорировал оплату налогов и накопил крупную сумму задолженности. Проверка имущественного положения мужчины показала, что у него в собственности есть недвижимость и автомобиль, на котором он нередко превышал скорость, причём так и не оплатив штрафы ГИБДД.

Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, но никаких попыток погасить задолженность он не принял. Когда добровольный срок для оплаты истёк, ему начислили исполнительский сбор – более 100 тысяч рублей.

После этого рязанец стал скрываться от судебных приставов. Он не появлялся по адресам принадлежавшего ему имущества, и приставы объявили его в розыск.

С представителями закона должник встретился уже в суде на рассмотрении вопроса об обращении взыскания на земельный участок предпринимателя по заявлению судебного пристава-исполнителя.

Получив квитанцию, гражданин сразу же полностью погасил долговые обязательства, не захотев расставаться со своим многочисленным имуществом.

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