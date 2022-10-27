Четверг, 27 октября, 2022
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Рязанский омбудсмен встретилась с семьями мобилизованных

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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина встретилась с семьями мобилизованных. Об этом омбудсмен сообщила ВКонтакте.

— На встрече с семьями мобилизованных обсудили вопросы, которые их больше всего волнуют: проведение медицинского обследования, получение отсрочки от призыва, получение брони предприятиями, поддержка пожилых родителей и т. д., — написала Епихина.

Рязанцам рассказали об условиях в учебном центре Сельцы, где проходят подготовку их родные, о расширении мер поддержки, действующих льготах.

Также члены семей получили ответы на интересующие вопросы. В том числе от губернатора Рязанской области Павла Малкова, депутата Госдумы Андрея Красова, председателя облдумы Аркадия Фомина, военкома Олега Серкеза.

Встреча прошла в приемной партия «Единая Россия», в которой открылся Единый центр поддержки семей мобилизованных.

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