Рязанский омбудсмен встретилась с семьями мобилизованных

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина встретилась с семьями мобилизованных. Об этом омбудсмен сообщила ВКонтакте.
Рязанцам рассказали об условиях в учебном центре Сельцы, где проходят подготовку их родные, о расширении мер поддержки, действующих льготах.
Также члены семей получили ответы на интересующие вопросы. В том числе от губернатора Рязанской области Павла Малкова, депутата Госдумы Андрея Красова, председателя облдумы Аркадия Фомина, военкома Олега Серкеза.
Встреча прошла в приемной партия «Единая Россия», в которой открылся Единый центр поддержки семей мобилизованных.
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