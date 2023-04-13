Рязанский областной суд оставил в силе приговор Никите Филимонову

В среду, 12 апреля, после апелляционного рассмотрения в Рязанском областном суде вступил в законную силу приговор в отношении Никиты Филимонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее Октябрьский районный суд Рязани признал Филимонова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката осужденного и апелляционное представление прокурора, частично удовлетворил представление прокурора, оставив без изменения срок наказания.

Напомним, Никита Филимонов сбил насмерть ребёнка на улице Новосёлов в Рязани.