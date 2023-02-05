Рязанский музей-заповедник представил новый имиджевый ролик

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, участвующий в презентации региональных музеев, подготовил новый имиджевый видеоролик. «Музейные маршруты» прошли в Рязани при поддержке областного правительства 2 и 3 февраля.

В создании видеоролика участвовали сотрудники выставочного, культурно-образовательного отделов и отдела истории музея-заповедника, а также актёры Рязанского театра кукол, Рязанского театра драмы и Театра юного зрителя под общим руководством Виталия Попова и Константина Кириллова.

Музей-заповедник благодарит за помощь и организацию съёмок Медиацентр Рязанского театра кукол «Т-Медиа», директора Музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталью Загрину и его главного хранителя Юлию Сидорову.

«Музейные маршруты России» объединяет профессиональное сообщество, даёт возможность делиться опытом, рассказывать о лучших практиках и обсуждать совместные планы. Это ведущий проект Министерства культуры России в области музейного дела.