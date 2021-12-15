Рязанский Минздрав заявил, что выбросы промышленных предприятий города не влияют на здоровье жителей

В Министерстве Здравоохранения Рязанской области заявили, что превышающие ПДК выбросы промышленных предприятий города не оказывают влияния на состояние здоровья населения, пишет «Экологический Рязанский Альянс».
Доклад от ведомства прозвучал на межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию региона 14 декабря.
В Минздраве отметили, что увеличение числа онкобольных и пациентов с хроническим бронхитом связано с «улучшением уровня диагностики этих заболеваний».
Напомним, в октябре в Рязани фиксировали превышение в воздухе сероводорода и диоксида серы, в августе — формальдегида, в июле — диоксида азота. Тогда рязанцы вновь жаловались на болезненное состояние из-за неприятного запаха.