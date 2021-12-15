Рязанский Минздрав заявил, что выбросы промышленных предприятий города не влияют на здоровье жителей

В Министерстве Здравоохранения Рязанской области заявили, что превышающие ПДК выбросы промышленных предприятий города не оказывают влияния на состояние здоровья населения, пишет «Экологический Рязанский Альянс».

Доклад от ведомства прозвучал на межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию региона 14 декабря.

«Диспансеризация не выявила увеличения заболеваемости хроническим заболеваниями (хронический бронхит, онкология, бронхиальная астма), связанного с выбросами», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что увеличение числа онкобольных и пациентов с хроническим бронхитом связано с «улучшением уровня диагностики этих заболеваний».

«За 5 последних лет (2016-2021 года) не было официальных обращений от граждан о хронических заболеваниях в следствие выбросов, поэтому нет оснований считать уровень загрязнения воздуха влияющим на число хронических заболеваний граждан», — добавили в министерстве.

Реклама

Напомним, в октябре в Рязани фиксировали превышение в воздухе сероводорода и диоксида серы, в августе — формальдегида, в июле — диоксида азота. Тогда рязанцы вновь жаловались на болезненное состояние из-за неприятного запаха.