В Турлатове зафиксировали превышение сероводорода и диоксида серы в воздухе

Газоанализатор зафиксировал в рязанском посëлке Турлатово превышения концентрации сероводорода и диоксида серы. Об этом сообщили экоактивисты в паблике «Дышим чистым».
Ранее местные жители жаловались на сильный химический запах. Из-за слабого ветра он часами висел в воздухе. Рязанцы испытывали зуд, отëки, кашель, тошноту, боли в области груди.
Активисты сообщают, что подготовят требование обеспечить круглосуточное наблюдение за загрязнением в районе Турлатово. Также будет выдвинуто требование установить там стационарный пост наблюдения.