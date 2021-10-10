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Воскресенье, 10 октября, 2021
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В Турлатове зафиксировали превышение сероводорода и диоксида серы в воздухе

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В Турлатове зафиксировали превышение сероводорода и диоксида серы в воздухе

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Газоанализатор зафиксировал в рязанском посëлке Турлатово превышения концентрации сероводорода и диоксида серы. Об этом сообщили экоактивисты в паблике «Дышим чистым».

Ранее местные жители жаловались на сильный химический запах. Из-за слабого ветра он часами висел в воздухе. Рязанцы испытывали зуд, отëки, кашель, тошноту, боли в области груди.

Газоанализатором фиксировались жуткие превышения по сероводороду (08.10. — 66 ПДКмр, 09.10 — 27,25 ПДК мр) и по диоксиду серы (08.10 — 22,1 ПДКсс, 09.10 — 48,72 ПДКсс), – говорится в сообщении.

Активисты сообщают, что подготовят требование обеспечить круглосуточное наблюдение за загрязнением в районе Турлатово. Также будет выдвинуто требование установить там стационарный пост наблюдения.

Жителей Турлатово просим:
если у кого-то наблюдается ухудшение самочувствия в последние дни, которое связываете с выбросами, зафиксируйте это у врача.

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