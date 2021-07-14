В Рязани зарегистрировали превышение в воздухе ПДК формальдегида и диоксида азота

- Advertisement -

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Рязани оценивается специалистами как высокий, сообщается в отчёте регионального Гидрометцентра.

Высокий уровень загрязнения определяется наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р. Наибольший вклад внесли превышения концентрации формальдегида в посёлке Строитель и диоксида азота в центре города.

Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксидов углерода, азота, а также сероводорода, сероуглерода, фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало.

Замеры проводили на четырёх стационарных постах в Рязани четыре раза в сутки.