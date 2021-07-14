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Среда, 14 июля, 2021
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В Рязани зарегистрировали превышение в воздухе ПДК формальдегида и диоксида азота

Екатерина Приведенцева
В Рязани зарегистрировали превышение в воздухе ПДК формальдегида и диоксида азота
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Рязани оценивается специалистами как высокий, сообщается в отчёте регионального Гидрометцентра.

Высокий уровень загрязнения определяется наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р. Наибольший вклад внесли превышения концентрации формальдегида в посёлке Строитель и диоксида азота в центре города.

Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксидов углерода, азота, а также сероводорода, сероуглерода, фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало.

Замеры проводили на четырёх стационарных постах в Рязани четыре раза в сутки.

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