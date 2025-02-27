Рязанский Минздрав обязали выплатить трём инвалидам более 450 тысяч рублей

По итогам прокурорской проверки в сфере здравоохранения выяснилось, что трое рязанцев-инвалидов не получили положенные им по закону бесплатные лекарства. Покупать медикаменды людям пришлось за собственные деньги.

Прокуратура Октябрьского района направила представление в медучреждение, которое должно было обеспечить инвалидов лекарствами, а также подала иск в суд. В иске от рязанского Минздрава потребовали вернуть затраченные людьми средства, а также компенсировать им моральный вред.

Суд требования надзорного органа удовлетворил. Общая сумма взысканных средств составила более 450 тысяч рублей, сообщили в облпрокуратуре.