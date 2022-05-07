Рязанский Минтранс назвал сервис такси с самым большим количеством нарушений

В апреле 2022 года отдел регионального Минтранса по контролю за деятельностью такси совместно с Управлением МВД России по Рязанской области провёл 13 рейдов.

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По результатам рейдов, наибольшее число нарушений в работе выявлено у сервиса «Яндекс Такси» – восемь.

Нарушения при перевозке пассажиров в работе рязанского такси выявлены сразу по нескольким направлениям:

работа без соответствующего разрешения (8 случаев в Рязани, 2 в Ряжске, 2 в Шацке, один случай – в Александро-Невском);