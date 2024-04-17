Рязанский минсельхоз назвал корову новым брендом региона

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области состоялся брифинг о достижениях в животноводстве региона. Представители министерства отметили, что рязанские коровы могут стать новым брендом региона наравне с «Окским яйцом», грибами с глазами и даже Сергеем Есениным и Иваном Павловым.

На встрече присутствовали представители крупнейших молочных предприятий региона: «Ока Молоко», «Русская Аграрная группа», «Вакинское Агро».

Министр сельского хозяйства Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил, что сейчас в регионе почти 174 тысячи голов крупного рогатого скота. Из них 74 тысячи – коровы. По среднему надою молока Рязанская область вышла на 4 место в ЦФО.

По словам министра, суточное производство коровьего молока в хозяйствах региона составило более 1750 тонн. Это рекорд для региона, а дальше эта цифра будет только расти, так как увеличивается как поголовье, так и продуктивность коров.

Связано это, как отметили специалисты, в первую очередь с качественным, правильным и сбалансированным рационом. Также в хозяйствах большое внимание уделяют содержанию животных: чем комфортнее для коров условия, тем больше они дают молока.

Пример такого подхода наглядно показывает хозяйство «Ока Молоко». В 2022 и 2023 году у их коров были самые высокие результаты по надоям в области. Так 2022 года больше всех молока в регионе дала корова Азиатка. Ее валовый надой за 305 дней периода лактации составил 18 335 кг молока, жир 3,76%, белок 3,51%. По итогам 2023 года рекордсменкой стала корова Ворчливая. За 305 дней периода лактации она дала 17 945 кг молока, жир 4,3%, белок 3,83%. Обе коровы живут на животноводческом комплексе «Шацк».

Впечатляющие результаты озвучил Николай Пласкунов, советник генерального директора «Вакинское Агро». В хозяйстве есть корова, которая в сутки дает 94 литра молока! Кстати, здесь используют так называемую добровольную систему доения на роботах-доярах торговой марки Delaval с управляемым движением животных. Как отмечено на сайте предприятия, на сегодняшний день на ферме функционируют 33 системы добровольного доения — самое большое в Европе. Данная система содержания и доения — это одна из последних европейских разработок, позволяющих практически полностью исключить стресс для высокоудойных коров, что в свою очередь приводит к уменьшению выбраковки по болезням, увеличению продуктивного долголетия коров и снижению затрат и количества персонала на данном комплексе.

Немаловажную роль играет и порода коровы. В регионе в основном работают с высокопродуктивными животными. Это голштинская, айршинская, джерсейская, симментальская породы.

Самые молочные районы – Рязанский, Шацкий и Рыбновский.

Кроме того, рязанские животноводы добились больших успехов в селекционной работе. В покупке рязанских коров заинтересованы многие регионы России, в том числе республика Татарстан, Краснодарский край, Владимирская область и другие.