Рязанский медколледж увеличил число мест по целевому набору

В 2023 учебном году в Рязанском медицинском колледже увеличилось число мест по целевому обучению. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Чтобы получить образование на бюджетной основе, необходим целевой договор с работодателем. Количество целевых мест на разных специальностях различается, всего таких мест предусмотрено 400.

Директор учебного заведения Наталья Литвинова отметила, что одно из преимуществ обучения по квоте — непосредственное участие работодателя в образовательном процессе.

Наталья Литвинова: «В этом случае предусмотрено предоставление мест и материалов для практики и дополнительные бонусы в виде стипендии»

А главное — выпускнику после получения диплома не нужно будет переживать о поиске работы. Его трудоустроят в организацию, с которой заключён договор. Для заключения договора абитуриент должен обратиться в медицинскую организацию Рязанской области вместе с законным представителем.

После подписания договора о целевом обучении абитуриент подаёт заявление и документы в приёмную комиссию Рязанского медицинского колледжа. Её работа начнётся с 20 июня.