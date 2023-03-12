Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский медколледж увеличил число мест по целевому набору

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Фото с сайта минздрава Рязанской области

В 2023 учебном году в Рязанском медицинском колледже увеличилось число мест по целевому обучению. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Чтобы получить образование на бюджетной основе, необходим целевой договор с работодателем. Количество целевых мест на разных специальностях различается, всего таких мест предусмотрено 400.

Директор учебного заведения Наталья Литвинова отметила, что одно из преимуществ обучения по квоте — непосредственное участие работодателя в образовательном процессе.

Наталья Литвинова: «В этом случае предусмотрено предоставление мест и материалов для практики и дополнительные бонусы в виде стипендии»

А главное — выпускнику после получения диплома не нужно будет переживать о поиске работы. Его трудоустроят в организацию, с которой заключён договор. Для заключения договора абитуриент должен обратиться в медицинскую организацию Рязанской области вместе с законным представителем.

После подписания договора о целевом обучении абитуриент подаёт заявление и документы в приёмную комиссию Рязанского медицинского колледжа. Её работа начнётся с 20 июня.

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