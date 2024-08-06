Вторник, 6 августа, 2024

Рязанский кремль борется за ТОП-10 наиболее привлекательных мест для туристов

Автор: 7info7

Опубликовано

Кремль в Рязани
Рязанский кремль

Рязанский кремль участвует в финале всероссийского голосования «Места силы России» и имеет шанс войти в десятку наиболее привлекательных для туристов мест страны. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Проект реализуется при поддержке министерства просвещения РФ и направлен на популяризацию культурно-исторического туризма.

На первом этапе Рязанский кремль вошел в число 50 полуфиналистов. Сейчас идет второй этап – финальное голосование, по итогам которого будет сформирован топ-10 объектов с наибольшим туристическим потенциалом.

Принять участие в голосовании и поддержать Рязанский кремль может каждый желающий на сайте проекта.

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