Рязанский кремль борется за ТОП-10 наиболее привлекательных мест для туристов

Рязанский кремль участвует в финале всероссийского голосования «Места силы России» и имеет шанс войти в десятку наиболее привлекательных для туристов мест страны. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Проект реализуется при поддержке министерства просвещения РФ и направлен на популяризацию культурно-исторического туризма.

На первом этапе Рязанский кремль вошел в число 50 полуфиналистов. Сейчас идет второй этап – финальное голосование, по итогам которого будет сформирован топ-10 объектов с наибольшим туристическим потенциалом.

Принять участие в голосовании и поддержать Рязанский кремль может каждый желающий на сайте проекта.