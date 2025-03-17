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Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

Рязанский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России

Анастасия Мериакри

Рязанский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн представит свой опыт и практики в сфере организации медицинской реабилитации на Всероссийском конкурсе госпиталей. Его организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Центральный институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава и Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В этом году Конкурс приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой отечественной войне, а также к Году защитника отечества, который объявлен в России по Указу Президента РФ. Конкурс проводится по 6 номинациям и охватывает все основные направления работы медицинских учреждений для ветеранов, включая внедрение новых технологий, социальную адаптацию, медицинскую реабилитацию, организацию доступной среды для пожилых пациентов и др.

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Госпитали-конкурсанты представят на суд жюри свой лучший опыт и практики, чтобы его могли оценить и перенять другие медицинские организации, оказывающие помощь ветеранам войн и участникам боевых действий.

Рязанский клинический госпиталь для ветеранов войн — ведущее медицинское учреждение в регионе, оказывающее лечебную и реабилитационную помощь пожилым пациентам. Госпиталь имеет в своей структуре поликлинику, а также 2 стационара в Рязани и посёлке Солотча. В прошлом году стационарное лечение в госпитале прошли свыше 3,5 тысяч пациентов. На базе госпиталя работают отделения медицинской реабилитации для больных с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также для пациентов с соматическими заболеваниями.

По словам и.о. главного врача госпиталя Наталии Перегудовой, при лечении и реабилитации пациентов учреждение использует новейшие технологии, в том числе роботизированные аппараты для восстановления работы нижних конечностей, платформы для диагностики и активной реабилитации патологий двигательной системы и органов равновесия, различные тренажеры, позволяющие разрабатывать суставы.

«Наша задача — помочь встать на ноги, сохранить качество жизни и непрерывность в оказании медпомощи пожилым пациентам, инвалидам, людям с когнитивными и дементными нарушениями, недавно пережившим травмы или с тяжелейшими диагнозами, при которых риски развития зависимости от посторонней помощи кратно возрастают», — рассказывает Наталия Перегудова.

Итоги Конкурса госпиталей будут подведены до 1 мая 2025 года. Награждение конкурсантов пройдёт в Москве в торжественной обстановке. А завершающим и, пожалуй, самым важным этапом мероприятия станет научно-практическая конференция, на которой будут представлены лучшие практики и решения, которые используют в своей работе госпитали-победители.

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