Рязанский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн представит свой опыт и практики в сфере организации медицинской реабилитации на Всероссийском конкурсе госпиталей. Его организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Центральный институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава и Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В этом году Конкурс приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой отечественной войне, а также к Году защитника отечества, который объявлен в России по Указу Президента РФ. Конкурс проводится по 6 номинациям и охватывает все основные направления работы медицинских учреждений для ветеранов, включая внедрение новых технологий, социальную адаптацию, медицинскую реабилитацию, организацию доступной среды для пожилых пациентов и др.

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Госпитали-конкурсанты представят на суд жюри свой лучший опыт и практики, чтобы его могли оценить и перенять другие медицинские организации, оказывающие помощь ветеранам войн и участникам боевых действий.

Рязанский клинический госпиталь для ветеранов войн — ведущее медицинское учреждение в регионе, оказывающее лечебную и реабилитационную помощь пожилым пациентам. Госпиталь имеет в своей структуре поликлинику, а также 2 стационара в Рязани и посёлке Солотча. В прошлом году стационарное лечение в госпитале прошли свыше 3,5 тысяч пациентов. На базе госпиталя работают отделения медицинской реабилитации для больных с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также для пациентов с соматическими заболеваниями.

По словам и.о. главного врача госпиталя Наталии Перегудовой, при лечении и реабилитации пациентов учреждение использует новейшие технологии, в том числе роботизированные аппараты для восстановления работы нижних конечностей, платформы для диагностики и активной реабилитации патологий двигательной системы и органов равновесия, различные тренажеры, позволяющие разрабатывать суставы.

«Наша задача — помочь встать на ноги, сохранить качество жизни и непрерывность в оказании медпомощи пожилым пациентам, инвалидам, людям с когнитивными и дементными нарушениями, недавно пережившим травмы или с тяжелейшими диагнозами, при которых риски развития зависимости от посторонней помощи кратно возрастают», — рассказывает Наталия Перегудова.

Итоги Конкурса госпиталей будут подведены до 1 мая 2025 года. Награждение конкурсантов пройдёт в Москве в торжественной обстановке. А завершающим и, пожалуй, самым важным этапом мероприятия станет научно-практическая конференция, на которой будут представлены лучшие практики и решения, которые используют в своей работе госпитали-победители.