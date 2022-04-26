Рязанский городской волонтёрский центр отметил 5-летие

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 26 апреля посетила мероприятие «Команда добра. Версия 5.0», посвящённое 5-летию Рязанского городского волонтёрского центра. Об этом мэр написала ВКонтакте.
По словам Сорокиной, в многообразную добровольческую деятельность вовлечено более 70000 рязанцев.
Добровольцы помогали во время пандемии, сейчас оказывают помощь приехавшим с Донбасса.
В Рязани работает платформа DOBRO.RU — первая в России бесплатная франшиза, дающая возможность волонтерам развиваться, получать дополнительную поддержку, ресурсы для собственных проектов.
Юная рязанка Дарина Егорова, вырастившая для города 300 сеянцев дубов, получила на сегодняшнем мероприятии награду.