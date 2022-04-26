Рязанский городской волонтёрский центр отметил 5-летие

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 26 апреля посетила мероприятие «Команда добра. Версия 5.0», посвящённое 5-летию Рязанского городского волонтёрского центра. Об этом мэр написала ВКонтакте.

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По словам Сорокиной, в многообразную добровольческую деятельность вовлечено более 70000 рязанцев.

— Среди добровольцев Рязани люди разных возрастов — молодежь, школьники, люди серебряного возраста. Но общее у них одно — открытая, добрая, самоотверженная душа, — отметила глава администрации.

Добровольцы помогали во время пандемии, сейчас оказывают помощь приехавшим с Донбасса.

В Рязани работает платформа DOBRO.RU — первая в России бесплатная франшиза, дающая возможность волонтерам развиваться, получать дополнительную поддержку, ресурсы для собственных проектов.

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Юная рязанка Дарина Егорова, вырастившая для города 300 сеянцев дубов, получила на сегодняшнем мероприятии награду.