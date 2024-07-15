Рязанский фермер рассказала, как вырастить на своем участке голубику

Долгое время считалось, что голубика — ягода заморская. Фермер из Шацка Наталья Самарина рассказала редакции 7info, как вырастить ее на своем участке.

«В последнее время голубику все чаще можно встретить в садах центрально-черноземного региона, — говорит Наталья. — И неудивительно: ягода любима и детьми, и взрослыми. Главное: разобраться в ее нехитрой агротехнике, и урожай не заставит себя ждать!»

Самое важное, по словам фермера, правильно посадить ягоду. Если допустить ошибку в этом процессе, то последующие подкормки и уход будут не так важны: урожай будет, но скудный.

Как это делать, можно узнать из видео ниже. Наталья Самарина предлагает три разных способа.

Также для голубики важно:

Не допускать образование лунки! Мульчирующий слой должен быть либо вровень с основным грунтом, либо выше. В первый год посадки удобрения не вносятся! Торф под мульчирующим слоем всегда, даже в самую жаркую погоду, должен быть влажным и прохладным. При близких грунтовых водах и на глинистых почвах воспользуйтесь посадкой «кочка» или в строительную емкость. Важно проводить формирующие и санитарные обрезки кустов

Что касается подкормки, то голубика «ест мало», потому что растет и плодоносит на очень бедных почвах.

Во время набухания почки и в фазе «зеленый конус» ей необходим сульфат аммония. Через 14 дней — комплексное удобрение для голубики. В августе — монокалия фосфат

Если все делать правильно, то через 3-4 года голубика даст уже хороший урожай.