Рязанский депутат съездила с волонтёрами в Запорожскую область

Депутат Рязанской городской Думы Татьяна Шпортун вместе с волонтерами Фонда межрегионального взаимодействия и поддержки ветеранов боевых действий частей специального назначения «Я — за своих!» побывала с гуманитарной миссией в Запорожской области. Бойцам СВО доставили технику и оборудование.

— Совместными усилиями были приобретены робот-камикадзе для разминирования, средства РЭБ, рации, машина, маскировочные сети, оборудование, необходимые на передовой. Благодарю всех, кто был рядом на протяжении всей гуманитарной экспедиции. Победа будет за нами! — сказала Татьяна Шпортун.

Также участники гуманитарной миссии посетили одну из школ города Мелитополя. Ученикам образовательного учреждения были переданы игрушки, книги, спортивный инвентарь.

Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.