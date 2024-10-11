Пятница, 11 октября, 2024

Рязанский депутат съездила с волонтёрами в Запорожскую область

Автор: Алексей Самохин

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Депутат Рязанской городской Думы Татьяна Шпортун вместе с волонтерами Фонда межрегионального взаимодействия и поддержки ветеранов боевых действий частей специального назначения «Я — за своих!» побывала с гуманитарной миссией в Запорожской области. Бойцам СВО доставили технику и оборудование.

— Совместными усилиями были приобретены робот-камикадзе для разминирования, средства РЭБ, рации, машина, маскировочные сети, оборудование, необходимые на передовой. Благодарю всех, кто был рядом на протяжении всей гуманитарной экспедиции. Победа будет за нами! — сказала Татьяна Шпортун.

Также участники гуманитарной миссии посетили одну из школ города Мелитополя. Ученикам образовательного учреждения были переданы игрушки, книги, спортивный инвентарь.

Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Рязанский депутат съездила с волонтёрами в Запорожскую область
Рязанский депутат съездила с волонтёрами в Запорожскую область
Рязанский депутат съездила с волонтёрами в Запорожскую область

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