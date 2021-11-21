Рязанский депутат Госдумы рассказал, что боится уколов

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комита по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, что до сих пор, как в детстве, боится уколов. Об этом он написал на станице ВКонтакте.

Тем не менее, это не помешало ему в очередной раз сдать кровь. Этому и был посвящён пост ВК.

— Для меня это своего рода «ритуал», ведь не в первый раз я в этом кресле. Как врач знаю, насколько важна донорская кровь в больнице, ведь это самое необходимое, что требуется во время сложных операций, — написал Хубезов.

Политик отметил, что донорской крови в России сейчас катастрофически не хватает. Он предложил увеличить финансирование этого пункта бюджета на 1,3 миллиард рублей. Инициативу поддержала партия «Единая Россия».

По словам Хубезова, выделение дополнительных денег позволит заготовить 100.000 литров крови и ликвидировать дефицит.