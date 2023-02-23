Рязанский цирк посетили члены семей бойцов спецоперации

С 23 по 26 февраля в Рязанском цирке с большим успехом идут заключительные представления программы «Загадка старой игрушки».

В праздничные дни на благотворительной основе в Рязанском цирке побывали члены семей военнослужащих, мобилизованных граждан и лиц, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

Это инициатива Российской государственной цирковой компании, – отмечает Telegram канал Администрация города Рязани.

Желаем артистам удачи в дальнейших гастролях.

С 11 марта в Рязанском цирке стартует новая программа «Вместе целая страна».