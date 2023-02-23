Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский цирк посетили члены семей бойцов спецоперации

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала Администрация города Рязани

С 23 по 26 февраля в Рязанском цирке с большим успехом идут заключительные представления программы «Загадка старой игрушки».

В праздничные дни на благотворительной основе в Рязанском цирке побывали члены семей военнослужащих, мобилизованных граждан и лиц, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

Это инициатива Российской государственной цирковой компании, – отмечает Telegram канал Администрация города Рязани.

Желаем артистам удачи в дальнейших гастролях.

С 11 марта в Рязанском цирке стартует новая программа «Вместе целая страна».

Рязанский цирк посетили члены семей бойцов спецоперации
Рязанский цирк посетили члены семей бойцов спецоперации

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации