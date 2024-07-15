Рязанский биолог опроверг информацию об опасных слизнях в Рязани

В СМИ и соцсетях распространяется информация о встрече рязанцев с испанским слизнем. Брюхоногого моллюска увидели в роще на пересечении улиц Черновицкая и Березовая.

Обеспокоенные рязанцы пишут, что трогать слизней нельзя: они очень «паразитарны» и «опасны для здоровья».

Редакция 7info связалась с биологом Николаем Киселевым и узнала, действительно ли эти моллюски могут нанести человеку вред?

Биолог начал с того, что на фотографии из Рязани не испанский, а большой придорожный слизень. Николай Киселев поспешил успокоить: ни один, ни второй моллюск для человека вреда не несет.

«Действительно, они могут переносить на себе различных паразитов. Но то же самое делают разные и дикие, и домашние животные — мы же не называем всех поголовно из-за этого ядовитыми и опасными? Да и человек может стать переносчиком гельминтов, вшей и прочих паразитов. Так что если кто-то захочет познакомиться со слизнем поближе, ничего страшного не случится. Вы же не собираетесь его есть, верно? Но после того, как моллюска отпустите, не забудьте хорошенько помыть руки».

Но совсем безвредным назвать слизня биолог не может.

«Большой слизень — настоящая гроза огородников. Если он попал на участок, придется немало сил потратить на борьбу с прожорливым моллюском! Особенно он любит землянику, капусту, различные салаты».

От автора. Мое первое знакомство с большим придорожным слизнем состоялось буквально в прошлом месяце. Я долго держала в руках, устроила моллюску мини-фотосессию, даже попыталась покормить огурцом (узнала от владельцев улиток, что слизни этот овощ любят). А после отпустила моллюска. Придя домой, руки мыла с мылом 10 минут: слизь отмывается очень тяжело.

Так что слова биолога могу подтвердить на собственном опыте: никакой опасности от слизня не исходит. Просто нужно сразу после контакта с ним помыть руки (поверьте, иначе не получится, ощущения на коже на самые приятные).

Но если вы сомневаетесь, глядя на какое-либо насекомое, моллюска или животное, лучше, конечно, никого не трогать.

P.S. На фотография ниже, если приглядеться, можно увидеть, какая слизь остается на руках после знакомства с моллюском.