Рязанский актёр Илья Малаков и актриса Ангелина Стречина сыграли свадьбу

Уроженец Рязани, актёр Илья Малаков и актриса Ангелина Стречина в воскресенье, 20 августа, сыграли свадьбу. О торжестве девушка сообщила в своих соцсетях.

Молодожёны выбрали интересный стиль — кокошник, расшитые в народном стиле рубахи, бусы, ковры, композиции из пампасной травы. Праздник прошёл в развлекательном комплексе «В некотором царстве» под Рязанью.

Широкую известность рязанец Илья Малаков приобрёл после съёмок фильма «Легенда о Коловрате». Ангелина Стречина известна по ролям в сериалах «Пищеблок», «Триггер», «Сёстры».